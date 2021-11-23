المصدر: دبي البيان

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لوحة فنية ثرية بمعانيها وقيمها ومضامينها، يظهر فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، متوسطاً سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، كما تبدو فيها صورة المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، نشرها سمو الشيخ حمدان بن محمد على حسابيه الرسميين في موقعي التواصل الاجتماعي «تويتر» و«إنستغرام»، أمس، وأرفقها بتعليق: «فخر الأجيال».

وتغتني هذه اللوحة البهية، بملامح ودلالات المجد والحكمة والقيادة والحنكة، الراسخة في دبي، على امتداد الأجيال، والتي أثمرت وتثمر تعزيز مكانة «دانة الدنيا»، حاضرة عالمية متفردة.