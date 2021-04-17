العالم في صور
لوحة إلكترونية في لندن تعرض صورة الأمير الراحل فيليب دوق إدنبره وزوج الملكة إليزابيث الثانية | أ.ف.ب
شاب يعرض فوانيس رمضان للبيع بأحد الأسواق الشعبية في العاصمة الأردنية عمّان | رويترز
مزارعون يعرضون أحذيتهم خلال احتجاج على تردي أوضاعهم في مدينة رين الفرنسية | أ.ف.ب
نائبة الرئيس الأمريكي كمالا هاريس مع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا الذي يزور واشنطن لتعزيز التحالف وتنسيق السياسات في المحيط الهادي | أ.ب
احتجاجات متواصلة في ميانمار ضد الانقلاب العسكري رغم ارتفاع ضحايا العنف | أ.ف.ب
جنود أوكرانيون وكنديون في تدريبات عسكرية غربي كييف وسط تصاعد التوتر مع روسيا | أ.ب