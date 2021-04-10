العالم في صور

أصحاب مطاعم يتظاهرون في روما ضد الإجراءات المشددة المفروضة جراء وباء «كورونا» | أ.ب

أعمال إنشاء بأكبر عقدة مواصلات في شيكاغو بعد قرب إقرار حزمة الرئيس الأمريكي جو بايدن لدعم البنية التحتية | إي.بي.أيه

نازحون أفارقة يتجمعون بمركز رياضي لتلقي المساعدات في جزيرة بيمبا | أ.ف.ب

ناشط بيئي يطالب بحماية الثروة المائية في المحيط الهادئ | رويترز

محتجون ينقلون أكياساً من الرمل لبناء حواجز للحماية من عناصر الأمن في ميانمار | أ.ف.ب

بولنديون يسيرون وسط تساقط كثيف للثلوج في مدينة زاكوباني | إي.بي.إيه