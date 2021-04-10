العالم في صور
أصحاب مطاعم يتظاهرون في روما ضد الإجراءات المشددة المفروضة جراء وباء «كورونا» | أ.ب
أعمال إنشاء بأكبر عقدة مواصلات في شيكاغو بعد قرب إقرار حزمة الرئيس الأمريكي جو بايدن لدعم البنية التحتية | إي.بي.أيه
نازحون أفارقة يتجمعون بمركز رياضي لتلقي المساعدات في جزيرة بيمبا | أ.ف.ب
ناشط بيئي يطالب بحماية الثروة المائية في المحيط الهادئ | رويترز
محتجون ينقلون أكياساً من الرمل لبناء حواجز للحماية من عناصر الأمن في ميانمار | أ.ف.ب
بولنديون يسيرون وسط تساقط كثيف للثلوج في مدينة زاكوباني | إي.بي.إيه