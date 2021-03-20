محمد بن راشد يتفقد مشاريع «بلو ووترز» ومارينا دبي

المصدر: (دبي ـ البيان)

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال تفقده أمس مارينا دبي، وجزيرة «بلو ووترز»، المشروع متعدد الاستخدامات، والذي يضم منشآت فندقية وسكنية، ومرافق خدمية وترفيهية عالمية المستوى، إضافة إلى أعلى عجلة ترفيهية في العالم .

وقد نشر معالي خليفة سعيد سليمان رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء على حسابه في «إنستغرام»، صوراً لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، خلال تفقده هذه المرافق والمشاريع.