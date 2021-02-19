صحراء ليوا ذهب فوق الرمال

المصدر: تصوير: أحمد بدران

صحراء ليوا في المنطقة الغربية بإمارة أبوظبي ما إن تصلها حتى تلوح أمام ناظريك خيوط الذهب المنبثق من مساماتها، حيث تتعامد الطبيعة البكر برمالها الذهبية مع أشعة الشمس لتجدل ضفيرة من التلال والمنحدرات.. هذه الطبيعة رغم شساعة مساحتها فإن الزائر يألفها من الوهلة الأولى.. جمل هناك يختزل طريقه بحثاً عن شجيرات.. وكثيب هنا أتعبه المكان فانتقل برماله إلى الجهة الأخرى، ولكن وسط هذه الطبيعة الخلابة لابد من فسحة للنفس على دراجة تمخر عباب الرمل، فما إن يودعك كثيب حتى يستقبلك آخر.. والشمس ترافقك نهاراً إلى أن تسلمك مساءً لنجوم أهل المنطقة أبخن بمسمياتها.