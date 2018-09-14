غروب الشمس

كرم اللواء علي خلفان الظاهري مدير قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي فريق الإنقاذ، الذي أسهم بدور رائد ومتميز في إنقاذ حياة شخص إثر تعطل مثبت السرعة في مركبته عند سرعة 130 كيلو متراً في الساعة، على طريق العين باتجاه مدينة أبوظبي.