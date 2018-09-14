منظر بديع لغروب الشمس في «لامير»، منطقة الواجهة البحرية، التي تمتاز بالأنشطة المتنوعة في الهواء الطلق، وتعتبرأحدث وجهة شاطئية في دبي، وتتألق بتصاميم مبتكرة وشوارع مرصوفة مزينة بأشجار النخيل، لتضيف البهجة والسرور لزوارها.
غروب الشمس
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