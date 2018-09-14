غروب الشمس

المصدر:
  • تصوير - ناصر بابو
التاريخ:

منظر بديع لغروب الشمس في «لامير»، منطقة الواجهة البحرية، التي تمتاز بالأنشطة المتنوعة في الهواء الطلق، وتعتبرأحدث وجهة شاطئية في دبي، وتتألق بتصاميم مبتكرة وشوارع مرصوفة مزينة بأشجار النخيل، لتضيف البهجة والسرور لزوارها. 

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