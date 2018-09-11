كلمات خالدة

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع.. كلمات عبقت بها الذاكرة، ورددتها الأجيال كلما احتفت بقدوم عام هجري جديد، إذ استقبلت الأمة الإسلامية أمس العام الهجري 1440 بالبهجة والسرور، والذي عكسته في الصورة لوحة للخطاط المصري مؤمن الشرقاوي، وقد أبدع في نقش تلك الكلمات الخالدة
طلع البدر علينا .. كلمات عبقت بها ذاكرة الأيام، ورددتها الأجيال كلما احتفت بقدوم عام هجري جديد، إذ استقبلت الأمة الإسلامية العام الهجري 1440 بالبهجة والسرور الذي بدا على الخطاط المصري مؤمن الشرقاوي، الذي يظهر في الصورة وقد أبدع في نقش تلك الكلمات الخالدة.— صحيفة البيان (@AlBayanNews) ١١ سبتمبر ٢٠١٨
تصوير: زيشان أحمد pic.twitter.com/8ZGWwirNbj