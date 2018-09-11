كلمات خالدة

كعادتها دبي، دائما تبهرنا بكل ما هو جديد ومثير، ومتميز محلياً وعالمياً، ولا تتوقف عن السعي لتحقيق طموحاتها التي لا تنتهي، إنه العهد الذي قطعته على نفسها بأن تبقى دائماً في المركز الأول في كل المجالات، وأن تظل رديفا للتفرد والابتكار.