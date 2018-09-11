كلمات خالدة

المصدر:
  • تصوير: زيشان أحمد
التاريخ:

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع.. كلمات عبقت بها الذاكرة، ورددتها الأجيال كلما احتفت بقدوم عام هجري جديد، إذ استقبلت الأمة الإسلامية أمس العام الهجري 1440 بالبهجة والسرور، والذي عكسته في الصورة لوحة للخطاط المصري مؤمن الشرقاوي، وقد أبدع في نقش تلك الكلمات الخالدة

 

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