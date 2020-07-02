البساطة أم الفضائل

ماذا لو.. كانت الحياة بالبساطة التي يراها الأطفال!

مثلاً أنْ تعتذر حين تخطئ، وتخرج "آسف" من فمك بكل أريحية دون الخوض في صراعات مع الكرامة والكبرياء، أنْ تقف والبراءة قد علت وجهك وتقولها بكل بساطة.

أن تغضب مثلاً كالطفل تماماً تُلقي حقيقة الأمر وتبكي وتصرخ، ولكن ببساطة طفل دون وعيد، دون أن تحيك فخاً من وراء ظهر أحدهم، أن لا تُجالس شيطانك وتخطط معه كيف لك أنْ ترد الصاع صاعين...!

ماذا لو.. نرى الحياة وأيامها بكل تلك البساطة دون أن نتهمها بالتعقيد؟

ماذا سيحدث لو أننا نظرنا للجانب الإيجابي من كل شيء، نفرح للناس وهم يفرحون لنا في أسعد أيامنا وقمة نجاحنا وانتصاراتنا، أنْ نخلق أعذاراً لهم، أنْ نبرر لهم تصرفاتهم ونتفهمهم، أن لا نحسد ولا نغار.

لو أننا نتسابق بالخير للغير قبل أنفسنا، أنْ نكف عن قول نفسي نفسي..!

لو أننا نعيش حلاوة الدنيا بكل بساطة لكنا بالتأكيد أكثر سعادة وراحة، ولربما عمَّ السلام.

البساطة وبكل بساطة أن تعيش راضياً بما قسمه الله لك، ما بين يديك مقتنعاً تماماً بأن ما تملكه أنت هو الكفاية والاكتفاء دون أن تسترق النظر لما عند غيرك، أن تدرك جيداً أنك كلما حشرت أنفك بما لا يعنيك من أمور الناس، زاد سخطك من أمور حياتك.

يقول أوسكار وايلد: "الحياة ليست معقدة، نحن المعقدون.. الحياة بسيطة والشيء البسيط هو الشيء الصحيح".

كن بسيطاً راضياً، صاحب البسطاء فهم الخيّرون من البشر، وإن لم تستطع فدع الناس في حالها، وعش أنت كما تحب.