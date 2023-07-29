المخيمات الصيفية.. مواسم إبداع وابتكار

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لم تعد المخيمات الصيفية رفاهية في عصرنا الحالي، فدبي التي تعيش المستقبل اليوم وتواصل مسيرة تصميمه مع المبدعين والموهوبين والكفاءات الخلاقة من مختلف أنحاء العالم، أبرزت قدرة الموهبة والمهارة على إحداث تغيير إيجابي يعزز منظومة الاقتصاد الإبداعي القائم على المعرفة والابتكار، وأثبتت أهمية الإبداع في بناء اقتصاد المستقبل، وأكدت ضرورة اكتشاف المواهب وصقلها وتمكينها للتكيف مع متطلبات الغد، وهو ما ينعكس على برامجها ومبادراتها المستمرة، ومخيماتها الصيفية التي تسعى عبرها إلى تأسيس أجيال قادرة على مواكبة المستقبل واحتياجاته.

طاقات واعدة كثيرة اكتشفت شغفها بين أروقة المخيمات الصيفية، وهو ما تراهن عليه دبي التي تمتلئ صفحات أجندتها الصيفية بفعاليات وأنشطة مبتكرة، ومخيمات تفتح أمام الأطفال واليافعين عوالم إبداعية واسعة، يمارس فيها المشاركون شغف الابتكار، والتحليق في فضاءات الفكر والمعرفة، والتعرف إلى تقنيات العصر الحديث وأدواته، ويصافحون فيها الثقافات الأخرى، مع تعزيز عناصر الهوية الوطنية في نفوسهم، في بيئة تفوح بعبق التراث، وتحرص على تقوية علاقة الناشئة بثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا، وترفع شعار الاستدامة، وتؤسس لأجيال قادرة على قيادة المستقبل بكل ثقة واقتدار.

وفي «دبي للثقافة» نسير على نهج دبي في الاستثمار في الأجيال القادمة، لأننا ندرك أن ما نزرعه اليوم من بذور إبداع، نحصد ثماره غداً، وما ندعمه اليوم من أفكار ومواهب سيتحول إلى فرص استثمارية إبداعية ومشروعات فاعلة على أرض الواقع، تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوجه الفكر الشاب وطاقاته نحو مشروعات إبداعية رائدة، ففي مخيماتنا الصيفية التي تستضيفها أصولنا ومتاحفنا، نصطحب الأطفال في مجموعة رحلات تثري معارفهم، نحفزهم فيها على اكتشاف جماليات تراثنا المحلي وحياة الأجداد، وتفصيلات الحرف اليدوية، كما ندعوهم لاستكشاف الطبيعة الجغرافية والاجتماعية المحلية، وإطلاق العنان لتصوراتهم المستقبلية لمدننا، وهو ما ينسجم مع استراتيجيات «دبي للثقافة» وتوجهاتها الهادفة إلى خلق بيئة مستدامة قادرة على دعم وتمكين المواهب الصغيرة وإلهامها.

المخيمات الصيفية استثمار في الإنسان ونقطة انطلاق نحو المستقبل، وما حققته دبي من تنافسية عالمية في مختلف المجالات نتاج حرص قيادتها الرشيدة على أهمية الاستثمار في الإنسان، ودعم حضور الطاقات الإبداعية، وهو ما يسهم في تطوير صناعات معرفية وإبداعية ذات كفاءة عالية، وبناء اقتصاد إبداعي يتسم بالمرونة والاستدامة.

* مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي