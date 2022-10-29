على طريق العالمية.. الإمارات نموذجاً

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كيف لنا ألّا نفخر بقيادةٍ تُتابع خطواتنا، وتُرافق محطات نجاحاتنا، وترى في كل إنجازٍ يحققه أحد أبنائها تصويتاً للإمارات بأكملها؟ وأية دفعةٍ إلى الأمام، وأية مسؤوليةٍ تلك التي تُلقيها هذه الثقة على عاتقنا كمواطنين لنُمثِّل دولتنا بالشكل الذي يليق بها؟ أسئلة كثيرة راودتني وأنا أقرأ تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي قال فيها «وصول أي إماراتي للعالمية هو تصويت للإمارات وترسيخ لدورها الدولي في المجالات كافة».

تغريدة بمقام منهاج متكامل، ورؤية فريدة تختصر مفهوم صناعة القادة، ونظرة ثاقبة ترسم خريطة طريق واضحة المعالم، وتصوغ معادلة النجاح التي تتكون أطرافها من قائدٍ مُلهِم يؤمن بقدرة أي إنسان على الإمساك بزمام المبادرة، ومُواطِن طَموح يستقي إلهامه من فِكر قيادته الرشيدة، ودولة أبهرت العالم، حتى أصبحت أيقونة إبهار في كل المحافل الدولية.

رسائل إيجابية متواصلة، رؤى إبداعية خلاقة، عقلية تُتقِن قراءة الواقع وتحترف استشراف المستقبل، وخطط استراتيجية مدروسة تتحول إلى واقع ملموس، وإنجازات تتحقق، وطاقات شابة تراق تتأهل تلقائياً للمشاركة في صناعة المستقبل، والإسهام بفعالية في حركة التنمية بما تمتلكه من مواهب، وما اكتسبته من خبرات، وما تلقَّته من تعليم وتمكين، في دولةٍ آمنت بقيمة التعليم في تشكيل الوعي الثقافي لأبنائها، حتى أصبحوا خير سفراء لها.

الإنجازات العالمية التي حققتها دولتنا في مختلف المجالات والقطاعات كانت نتاج جهود سنوات من العمل والتفكير والتخطيط الاستراتيجي، جهود أثمرت تَبوؤ الإمارات المرتبة الأولى في مؤشرات التنافسية العالمية.

من يعرف قصة الإمارات المُلهِمة يعي المعنى الحقيقي للنجاح والقدرة على تحويل الأحلام المستحيلة إلى واقع فعلي. نحن اليوم في دولةٍ حققت المركز الأول عالمياً في جذب المواهب، مدركةً أن صناعة المستقبل تكمن في الثروة البشرية والطاقات والإمكانات التي تمتلكها.

وصول أي إماراتي إلى العالمية نتاج الفكر المتفرد لقيادتنا. الإمارات وصلت إلى الفضاء، وأبناؤها عانقوا السحاب. هنيئاً لنا بالإمارات، وهنيئاً لنا بقيادتنا، وعلى خطاها وخطاهم نسير نحو الريادة التي أصبحت ثقافة يومية نتداولها قولاً وعملاً.