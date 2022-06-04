زواج وطلاق المشاهير؟!

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منذ فترة بسيطة ضجت الصحافة ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخبر طلاق إحدى المشاهير، اليوم الموضوع لا يختص بهذه المشهورة لا، بل القضية المجتمعية بحد ذاتها أثارت فضولي وتعجبي من المجتمع والبعض، أجل فردود الفعل لمثل هذه الأخبار عن زواج وطلاق وغيره من الأخبار التي تحوم حول المشاهير وتسليط الضوء على ما قيل وما سيقال وماذا سيحدث؟ وكيف حدث؟ أمر من وجهة نظري أراه دخيلاً على أخلاقياتنا وقيمنا.

فهذا المشهور أو الفنان هو في نهاية المطاف إنسان مثلنا، له حياته الطبيعية الخاصة التي تعنيه وتمثله، حياته الحقيقية بعيداً عن الكاميرات والجمهور والتمثيل. بعيداً عن عمله إذا صح القول. فإن كان مؤثراً اجتماعياً أو فناناً أو مسؤولاً فهذا لا يعطينا الحق أن نحلل الدخول لحياته الخاصة واقتحامها بالأقاويل والتكهنات. هو بشر له مشاعر يحتاج مثلنا تماماً إلى تعاطف وسكينة وسلام، ليس قذفاً وإشاعات واتهامات.

ربما البعض وليس الكل من الفنانين والمشاهير يعطون تفاصيل عن حياتهم ويشركون جمهورهم بكل ذلك، لكن ليس لنا الحق أن نقتحم حياة الآخرين ممن لم يسمحوا بهذا التدخل.

ربما تكون وسائل التواصل الاجتماعي أزاحت الكثير من الحواجز والخطوط الحمراء بين الجمهور والمشهور، لكن اليوم نحن نذكّر الجميع منا ومن أجيال قادمة وأبنائنا خصوصاً، أن خصوصيات الآخر تحترم. ويفاجئك البعض بتعليقات غريبة تكاد تكون خالية من العقل أساساً، كأن يسألوا في حال الزواج من هي العروس أو من هو الزوج، وأين سيعيشون وكيف ولماذا اختارها أو اختارته؟ وفي حال الطلاق؟ كم مؤخرها؟ يا ترى كم أخذت من ماله؟ لا أعتقد إن كان اتفاقاً بينهم؟ وغيرها الكثير الكثير من علامات الاستفهام والتعجب؟!

المشهور إنسان له مشاعر وحياة لا تسلبوها بأحكامكم وتنمركم.