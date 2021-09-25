العد التنازلي.. إكسبو 2020

أيام معدودة تفصلنا عن إكسبو 2020، أقوى وأكبر حدث عالمي، أنظار العالم بأكمله تتجه لدولة الإمارات وتحديداً لدبي، كل شيء هنا ينبض، كأنها صوت العد التنازلي، لنبدأ معاً رحلة تأخذنا حول العالم، من بلد لآخر، ولكن هذه الرحلة رحلة استثنائية، فهي رحلة للمستقبل، رحلة عبر العلوم والتاريخ، رحلة مليئة بالمتعة والمغامرات، رحلة للتجربة والتعلم المستدام، رحلة أراها بكل تفاصيلها، رحلة كل العجائب.

من هنا، من الإمارات وإكسبو 2020 ننتظر الحدث والأيقونة التاريخية التي ستسجل في سطور التاريخ، ففي كل حدث لإكسبو هناك اختراع أو إنجاز يسجل باسم هذا الحدث والدولة المضيفة له، كبرج إيفيل والكاتشب وشاشات اللمس والكمبيوتر، هذه الإنجازات دخلت بوابة التاريخ وكانت انطلاقتها للعالم والبشرية من هذا الحدث.

سيرى العالم ويشهد على أننا شعب نصنع المستحيل، ويتأكد من أننا نسير على خطى القائد الأول الشيخ زايد طيب الله ثراه ورؤيته لدولة الإمارات، نحن شعب نعمل ونحقق وننجز ونستمر. حدث إكسبو 2020 دليل قاطع على أننا أقوى من أي أزمات وأي كوارث، لأننا معاً قلب واحد ويد واحدة. حينما أنظر لخلف كواليس الحدث من العمل والتخطيط والإنجار، من عامل البناء إلى القادة الذين وقفوا صفاً واحداً لإنجاز هذا العمل ولكن ليس أي إنجاز، بل إنجاز يملأه الابتكار والإبداع، إنجاز دقق في أصغر التفاصيل.

استعدوا وخذوا نفساً عميقاً، خلف خط البداية، أعلم أنه ليس سباقاً عادياً، بل هو سباق مع الزمن والعقل والروح، لتشبع كل رغباتها ونجيب عن كل ما هو مجهول، وننير دروباً جديدة نحو مستقبل لأجيال قادمة تنتظر المزيد والمزيد، موعدنا في الأول من أكتوبر 2021 لتشرق شمسنا على العالم ويعلو هتافنا ونقول «هذا وقتنا».