إكسبو 2020.. بدأ العد التنازلي

في نوفمبر 2013 كانت تلك اللحظة التي ارتفعت فيها أصواتنا تهليلاً واحتفاءً بنجاحنا الساحق لاستقبال أعظم أحداث العالم في التاريخ، ونكون الدولة العربية المضيفة لإكسبو 2020، وبدأنا بالفعل العمل على كل التجهيزات المطلوبة منذ تلك اللحظة، ولم توقفنا أي من العقبات، خاصة تلك التي أوقفت العالم بأكمله، ألا وهي جائحة كورونا، ربما تم تأجيل الحدث، لكننا هنا في الإمارات، وفريق إكسبو 2020، وبإدارة ريم الهاشمي، هذا الفريق الذي تربى على يد قائد نهجه صناعة المستحيل، واستمر العمل واستمر الاستعداد بأبهى صوره.

اليوم لا يبعدنا عن الحدث سوى أيام معدودة، خطوات قليلة جداً ونكون في خضم هذه التجارب التي ستبهر الكون بأكمله. إكسبو 2020 ليس حدثاً عادياً، أو معرضاً عادياً، أو اجتماعاً عادياً، بل هو شيء يفوق التوقعات والخيال، بل حُلم نعيشه على أرض الواقع، استدامة للعقول وأفكار للمستقبل والتاريخ، هنا على أرض الإمارات، وتحديداً من دبي، نحن نصنع تاريخاً جديداً، نفتح بوابة زمنية مختلفة الأبعاد في كل المجالات، المجتمعية والاقتصادية والعلمية والسياسية والتقنية والمستقبل بكل تفاصيله.

هنا العالم تحت سماء الإمارات، هذا المكان ليس فقط لأشخاص معينين، بل هو للجميع، للأسرة والمفكر والعالم والمخترع والشاب والأديب، هو مجتمع متكامل مستدام.

إكسبو 2020 فرصة تاريخية لن تتكرر، فاغتنم هذه الفرصة لتصنع تغيراً حقيقياً لحياتك بأكملها، ولتبدأ من الآن، إكسبو 2020 جامعة كاملة تحت قبة واحدة، ليس لتبهر العيون، لكن لتبهر العقول.. فلنستعد.

هكذا أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «الإمارات ودبي ستكونان على قدر الحدث العالمي وسنبقى في ذاكرة العالم بإذن الله».