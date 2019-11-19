قد تبدو مقولة «إن العالم أصبح قرية صغيرة» مجرد مقولة بلاغية تعبر عن واقع عصر الاتصال، الذي نعيشه الذي ينقل لنا ما يحدث في العالم في اللحظة نفسها، لكن الواقع أننا أمام تجربة فريدة، فالمقولة لم تعد بلاغية، فقد حولتها دبي إلى واقع عبر مشروع حضاري ثقافي ثري ومربح اقتصادياً أيضاً، جمعت دبي العالم في موقع واحد، فأصبح العالم فعلاً قرية عالمية صغيرة تتخذ من دبي مقراً لها.

تحولت القرية العالمية في دبي إلى نقطة جذب سياحية رائعة ومهرجان سنوي، يحتفل بالتنوع الجميل على أرض الإمارات التي تحتضن العالم بحب وتسامح، يتجسد في أبهى صورة في القرية العالمية التي تجمع كل يوم عشرات الآلاف من البشر من مختلف الثقافات والخلفيات الدينية والعرقية، ليتشاركوا في المكان وفي الاهتمامات من الثقافات والتراث والمطابخ والأزياء الشعبية والمنتجات الحرفية لأكثر من 75 دولة، بالإضافة إلى تصاميم مدهشة تمثل حضارات بلدان العالم، مثل برج خليفة، ساعة بيغ بن اللندنية الشهيرة، وبرج إيفل الباريسي، وتاج محل الهندي، وتمثال الحرية النيويوركي، ودار الأوبرا الأسترالي.

تمنيت أن يكون هناك تمثيل إماراتي حقيقي في القرية العالمية، فقد شعرت بأنه نمطي وغاب عنه العنصر الإبداعي الذي عودتنا عليه دبي خصوصاً عندما يكون ضمن حضارات الشعوب، فالقرية العالميّة تتميز بأجوائها الرائعة، وتقدم مزيجاً من الحضارات والثقافات المتنوعة، يجد فيها كل زائر ما يلائمه، إنه احتفاء بالحضارة الإنسانية وتكريس للتسامح والتنوع الحضاري والثقافي، الذي يمكن أن يعيش على الكوكب نفسه، بل وفي مساحة محدودة في أمن وسلام ورخاء.

ربما ما كان لمشروع مثل القرية العالمية لينجح في مكان آخر، ذلك لأن دبي وحدها أصبحت تمثل عاصمة العالم الجديدة، أيقونة هذا الزمان، مدينة المستقبل، دانة الدنيا، منارة الحالمين، حلم الطامحين، إلهام الشباب، نجمة الشمال للباحثين عن حياة أفضل، طوق الياسمين، الذي يرحب بالزائرين من كل بقاع الأرض، ومصدر السعادة لكثير من البشر حول العالم، تشكل النموذج المثالي للسياحة والعيش والإقامة وتحويل الأحلام إلى واقع، تتألق دبي كل يوم، ويقترن اسمها في كل مكان بالتميز والجودة والريادة والعصرية، تصبح حديث العالم، تبهره، فتمثل تلك الحكاية الملهمة لملايين البشر، وهي تعكس الإبداع الحضاري للإنسان الإماراتي الذي يقف وراءه رؤية واضحة لقيادة حكيمة، تعمل بإخلاص وتحفز الطاقات، وتمكن التميز والإبداع، وتستقطب العقول والمستثمرين، بل تستقطب العالم كله، فقد أصبحت وجهة العالم، الكل يضبط إيقاعه على إيقاع دبي.