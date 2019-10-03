خلف الكواليس..

كم يدهشنا ويعجبنا إنجاز متميز لمشروع، أو عمل فني، أو حدث فعّال، أو مبادرة، نقف لها فخراً واحتراماً، وقد يبرز اسم شخص معين في هذا التميز، وخلف هذا العمل أو الإنجاز، لكن ما إن نقرب الصورة أكثر أو نتعمق في التفاصيل ونرى حجم هذا العمل، لنبدأ بالتساؤل كيف فعل هذا الشخص كل هذا وكيف خطط له وكيف استطاع إنجازه؟

وقفت ذات مرة أنتظر فقرة أقدمها في برنامج تلفزيوني، وكنت أقف خلف كواليس التصوير، لأجد فريقَ عمل كاملاً ومتكاملاً يعملون بتناغم تام ودقة ملحوظة، غير أولئك الذين لا أراهم في غرفة التحكم والصوت، وتذكرت عندما أكون أنا جالسة أمام الشاشة لا أرى سوى المذيع أو المذيعة، أو حتى البرنامج المعروض، هنا علمت جيداً أن جودة وجمال هذا البرنامج عمل فريق، كلٌ أبدع وأتقن دوره، كلٌ كان ممسكاً بجزء من الصورة التي اجتمعت لتظهر جمال النتيجة النهائية.

كذلك هذا البناء المتقن، كان خلفه مبدع فكر، ومبدع تفنن في إبراز الفكرة، وآخر أبدع في البناء، وآخر وضع أفضل الأنظمة، حتى من أخذ الصورة أبدع اختيار الزاوية والإضاءة والمكان. وفي كل مبادرة أو إنجاز يقف هناك فريق يكمل بعضه بعضاً، من تخطيط، وتجهيز، وإعداد، وتقديم.

فخلف الكواليس أبطال حقيقيون، قوى خارقة، نجوم ساطعة، وطاقات لا حدود لها، خلف كل نجاح أيقونات تميزت بالعمل الجماعي، والروح الواحدة والهدف الواحد.

لا تستصغر عمل أي شخص، فالحجر الصغير يصنع الفرق في السد الكبير، وكل شخص يصنع فرقاً ويصنع نتيجة، كل شخص في الفريق دعامة أساسية فيه، ولا غنى عن وجوده أبداً. هكذا نشأنا وهكذا تربينا على يد قادتنا فريقاً متكاملاً في رفعة شأن هذا الوطن وتدشين كل إنجازاته باسم كل من فيه، لأننا جميعاً جزء لا يتجزأ من الصورة الكبيرة.

وكذلك أخلاقيات العمل الجماعي، تستدعي أن تذكر جهود أولئك السواعد الذهبية، وشكرهم وتقديرهم، فهذا بحد ذاته دافع وتحفيز يشجعهم على العطاء وتقديم المزيد، وهذا دور القائد الناجح، لأن القائد الناجح هو الصورة للفريق الناجح، وتميزه من تميزهم، ونجاحه من نجاهم، فكلما أعطاهم ووثق بهم كل في مجاله ومساحته، أبدعوا وتفانوا في العطاء، والنتيجة واضحة للعيان لا تحتاج شرحاً أو تفسيراً، فالمركز الأول وعلم يرفف في الفضاء صورة كافية ومثال واقعي.

عن أبي هريرة، رضي الله عنه، أن النبيّ، صلى الله عليه وسلم، قال: «من لا يشكر الناس لا يشكر الله»، وهذا نهج القادة.. تعودنا تقديرهم للفريق وتعزيزهم هذه القيمة العليا في التميز والنجاح.