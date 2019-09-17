طريق النجاح

لا تخلو الحياة من تحديات، بل إنه في كثير من الأحيان تكون تلك التحديات هي الجزء الممتع الذي يجعل الحياة مثيرة ومشوقة، فتجد المتعة في التغلب على التحديات وتشعر بنشوة النصر عند كل عقبة تجتازها، عدو النجاح هو اليأس وليس الفشل، فإذا تسلل اليأس فقد يقتل فينا الرغبة في الحياة وفي مصارعة تحدياتها، كتاب الحياة مختصر، فلا ينبغي أن تحكم على حياتك بالفشل عند أول عقبة لا تستطيع تجاوزها أو الالتفاف حولها.

لي صديق من ذلك النوع الذي يصبحني كل يوم بشعارات رنانة عن طموحه الذي يتمناه، طموحات تعانق عنان السماء، لكنه توقف عن تحقيقها، توقف عن المحاولة، لأن هناك عقبات يعتقد أنه لا يستطيع تخطيها، معتقداً أن الأمر قد انتهى وحسم فقد فشل، فاستسلم وتوقف عن العمل.

أخبرته مرة أن الأنبياء، عليهم جميعاً الصلاة والسلام، رعوا الغنم ثم قادوا الأمم، ونصحته مراراً وتكراراً بتغيير مساره، أو استراتيجياته، أو حتى تغيير أهدافه، التوقف لن يحل المسألة ولن يزيل العقبات، حدثني أمس وقد كان محبطاً جداً.

قد لا يرتبط النجاح بتحقيق الطموح، وإنما بالإصرار والإيجابية، أن تكون مقتنعاً أمام نفسك بأنك ناجح فذلك يمنحك الطاقة الإيجابية التي ستجعلك تواصل العمل حتى تحقق النجاح، على سبيل المثال لم يكن «جاك ما» الصيني مؤسس شركة «علي بابا» يطمح بأن يكون مليارديراً، كان لديه طوح بسيط وهو الحصول على وظيفة، ومع ذلك أصبح مليارديراً.

ما كان يميز «جاك ما» ليس طموحاته، بل عدم استسلامه للشعور بالفشل، وقصته معروفة، بل أصبحت مصدر إلهام لملايين الشباب حول العالم.

أحياناً لا بد من لحظات صراحة ومكاشفة مع النفس، تعرّف على قدراتك، على سلبياتك وإيجابياتك، البداية الحقيقية للنجاح تكمن في معرفتك لنفسك بشكل أفضل، فأصحاب العقول العظيمة لديهم أهداف يسعون ويجتهدون لتحقيقها، بينما قد يكتفي الآخرون بالأحلام، وإذا لم تفعل شيئاً لتحقيق أحلامك فستبقى مجرد أحلام، لكن لا تيأس إذا رجعت خطوة للوراء.

فالسّهم يحتاج أن ترجعه للوراء لينطلق بقوةٍ إلى الأمام، وإذا لم نتحلَّ بالأمل فلن نحقق أحلامنا وطموحاتنا لأن اليأس سيتسلل بسهولة إلى نفوسنا، رحلة النجاح رحلة طويلة، وقد تكون شاقة، بل قد تكون محفوفة بالمخاطرة، وتحتاج إلى الكثير من الجرأة، والكثير من الجهد، والناس لا يركبون قطار النجاح دون المرور بمحطات التعب والفشل واليأس، لكن أصحاب الإرادة القوية لا يطيلون الوقوف فـي تلك المحطات.