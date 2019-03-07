من_ قلبي_ لحواء

بدأتُ هذا الوسم من فترة قصيرة، وتعمدتُ أن أركّز على غاليتي حواء، ليس تحيزاً لجنس معين، بل على العكس تماماً، تركيزي كان هدفه تسليط الضوء المباشر على أهم الأمور التي تساعد حواء على الارتقاء بنفسها وتطوير ذاتها، وهذا بدوره سينعكس على حياتها بأكملها، الشخصية والمجتمعية.

حواء هي الأم، الأخت، الابنة، الزوجة، الصديقة، الجارة، زميلة العمل. هي المربية، المعلمة والطبيبة والكاتبة والشاعرة والمخترعة، المهندسة والمحاربة والوزيرة والفنانة والمبدعة، وهي ربة الأسرة. حواء هي الروح والنبض للحياة، فحواء هي المجتمع والأرض التي تحتضن ليزهر زرعها ويرتفع بناؤها.

عندما نبحر في قصص خلدها التاريخ نجد من هي حواء، بصلابتها وقوتها وإصرارها وعزيمتها، قصص سردها القرآن الكريم عن نساء عظيمات كرمهن كـ «آسيا زوجة فرعون، وملكة سبأ، وهاجر زوجة سيدنا إبراهيم (عليه السلام)، ومريم أم سيدنا عيسى (عليه السلام). والسيدة خديجة (رضي الله عنها)، فهي دستور النساء».

والأمثلة لن تنتهي في عالمنا الحديث أيضاً، وأبرزها مَن بدأت هذا النهج لترتقي بتمكين المرأة الإماراتية وهي «أم الإمارات» الشيخة فاطمة حفظها الله. عزيزتي حواء أنت قادرة على تغيير العالم بأكمله، الله وضع هذه القوة العظيمة بداخلك لكن ابدئي بنفسك وتعرفي عليها وعلى نقاط قوتها، وقرري كيف يكون التغيير للأفضل، نظرتك لعالمك هي التي تحدد مسارك، وقرارك للتغيير سيظل اختيارك.

يوم المرأة العالمي ليس حدثاً ليوم، بل حدث لأجيال، فالملهمون في عالمنا كُثر، ومنح الفرصة لهم للظهور وسرد تلك التجارب والتحديات قد يكون طوق نجاة لأحد، وقد يكون عنصر تحفيز لآخر، ونقطة البداية لكثيرين، وإصراراً للاستمرار لنا جميعاً. الذكرى والتاريخ عِبر ومواعظ، هكذا تعلمناها. واليوم أنا أقول هي لبنات لبناء مستقبل مليء بالتحديات.

فهذا ما نرى انعكاسه، فالثقة التي منحها لنا قادتنا، والمكانة العظيمة التي احتلتها المرأة الإماراتية اليوم بل حواء بجميع مراحل العمر في دولتنا، هي المسؤولية الكاملة واستشراف المستقبل. وأصبحنا أيقونة للعالم بأسره في تمكين المرأة وتقدير نجاحها ومجهودها وتميزها. هنا من أرض التسامح من أرض الإمارات كان المعنى الحقيقي للمساواة، التي تعدل كل معتقد بالتمييز بين الجنسين في جميع المجالات بالمجتمع.

اليوم تنفسي بعمق الحياة، واستشعري النور يتغلغل في كل خلية منك ينيرها ويشع منها، وازفري كل ظلام وجهل واستسلام، أنت تستحقين كل الاحترام، أنت قوية، أنت مميزة وجميلة، أنت ناجحة، أنت الحنان واللطف، أنت التحدي والاستمرارية. أنت بكل عز وفخر، أنت حواء.