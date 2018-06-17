آخر الأخبار

تحرير الحديدة

المصدر:
  • عبد ربه منصور هادي رئيس اليمن
التاريخ:
طباعة Email

ندعو الجيش الوطني والمقاومة الشعبية إلى الحسم العسكري في تحرير الحديدة.

 

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon