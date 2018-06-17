ندعو الجيش الوطني والمقاومة الشعبية إلى الحسم العسكري في تحرير الحديدة.
يزخر الصيام بالعديد من الفوائد لجسم الإنسان فأثناء الصوم في شهر رمضان المبارك تحدث في الجسم عمليات كثيرة تعزز من صحة
يستضيف موقع البيان الإلكتروني اليوم الأحد الخبير العقاري علاء مسعود في برنامج #نصيحة_لايف الذي يبث مباشرة على شبكات التواصل الاجتماعي لـ "البيان".
نفى الدكتور مناف آغا، أستاذ الليزر والتقنيات الحديثة بكلية طب الأسنان جامعة عجمان، صحة ما يتناقله البعض من أن «الفينير» والتلبيس يحميان الأسنان
مع تطور الطب في السنوات الأخيرة، أصبح الأطباء يستخدمون تقنية الليزر في عديد من المجالات الطبية منها طب الأسنان لعلاج
حرب فضائية جديدة تشهدها منطقتنا، لا تستخدم فيها الطائرات أو الصواريخ، فهي افتراضية، ألم تشغلونا بهذا العالم الجديد؟
في تصريح للبي بي سي مؤخراً، اعتبر مسؤول في تنظيم الحمدين أن الأبقار أصبحت «رمزاً للكرامة الوطنية»،
زفت الإمارات كوكبة جديدة من فلذات أكبادها شهداء في معارك تحرير اليمن «الحزين» من عصابات الحوثيين المدعومة والممولة مالياً
تستقبل عيوننا السعادة، نتهاتف ونجتمع في أحد مراكز التسوق أو في مطعم فاخر، نتناول أشهى أطعمة العيد، نضحك نفرح نمرح، يتحول
في محاججاتهم الموصولة بقضية القدس مساراً ومصيراً، عادة ما يجادل الصهاينة والإسرائيليون بأن المدينة تقع ضمن ميراثهم التاريخي
أياً كانت البواعث، رغم الاختلاف في تقييم النتائج.. فلا شك أن لقاء القمة بين الرئيس الأميركي ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم
الرغيف قمر الفقراء. الليل عتمة مضيئة للأثرياء، حالكة لكل من ليس في سمائه قمر. ثمة من يسرق الأقمار. يخبئها في خزانة من حديد..
أطيب وأجمل التهاني والتمنيات وكلمات الفخر والاعتزاز من قيادتنا الرشيدة تصل إلى أبطالنا البواسل، الذين يخوضون أشرف وأقوى المعارك
كان الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان، وهو ممثل هوليوودي سابق، آخر رجل استعراض عظيم في البيت الأبيض، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي عمل سابقاً كمقدم برنامج تلفزيوني، يعدنا حالياً، بأداء يقارب أداء ريغان،
لم يخطر على قلبي بأني سأكتب مقالا في وصف سيدنا عمر بن الخطّاب، (رضي الله عنه)،
مثل مسجد كول شريف قبلة الجماهير العربية والمسلمين خلال أيام العيد لأداء الصلاة وزيارة المعلم التاريخي العريق، وتوجد في كازان أعداد كبيرة من مشجعي المنتخبات المصرية والمغربية والإيرانية.
تاو بورتشون لينتش (Tao Porchon Lynch ) هي أكبر مدرّبة يوغا في العالم إذ تبلغ من العمر 99 عاما،
قال باحثون إن الأشخاص الذين يفضلون النوم لفترات طويلة أكثر عرضة للموت بعد الـ60 عاما من العمر.
بدأت السعودية الاثنين اصدار رخص قيادة سيارات للنساء، قبل أقل من ثلاثة أسابيع من بدء تطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة.
اجتمع 12 من أطول الرجال في العالم في باريس يوم الجمعة الماضي، حيث التقوا للتحدث معا والاستمتاع بمناظر المدينة العاصمة الفرنسية