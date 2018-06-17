تحرير الحديدة

كان الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان، وهو ممثل هوليوودي سابق، آخر رجل استعراض عظيم في البيت الأبيض، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي عمل سابقاً كمقدم برنامج تلفزيوني، يعدنا حالياً، بأداء يقارب أداء ريغان،