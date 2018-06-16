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نويرت: روسيا وسوريا تسعيان لإخفاء الحقائق

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روسيا وسوريا تسعيان لإخفاء الحقائق بشأن السلاح الكيماوي.

هيثر نويرت

المتحدثة باسم الخارجية الأميركية

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