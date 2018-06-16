دي ميستورا: الوقت قد حان كي تتعاون الحكومة السورية

كان الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان، وهو ممثل هوليوودي سابق، آخر رجل استعراض عظيم في البيت الأبيض، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي عمل سابقاً كمقدم برنامج تلفزيوني، يعدنا حالياً، بأداء يقارب أداء ريغان،
على مدى التاريخ كان هناك دوماً تيار فكري يرى أن حل مشكلات البشر يكون بإعادة توزيع الثروة طوعاً أو كرهاً. وربما كانت المدرسة الاشتراكية في كل أشكالها الماركسية أو الديمقراطية تضع في جوهر تصوراتها لإدارة الدولة..
في مقال بعنوان «بوادر أزمة سياسية في العراق» نشرته في الأول من يونيو الجاري ذكرت فيه بأن ما يثار حول نتائج الانتخابات النيابية العراقية قد يوصل العراق إلى أزمة سياسية حادة بسبب مجيء هذه الانتخابات بما لا تشتهي بعض الدول الإقليمية ولا يشتهي رموزها.
«الشعب الروسي لا يبتسم عادة!»، هذا ما قالته اختصاصية علم النفس الروسية إلنارا مصطافينا، التي عكفت هي وآخرون على تدريب موظفي الخدمات والقطارات في مونديال روسيا لكرة القدم، الذي سيفتتح اليوم، على الابتسام في وجه الأجانب.