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دي ميستورا: الوقت قد حان كي تتعاون الحكومة السورية

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الوقت قد حان كي تبدي الحكومة السورية مزيداً من التعاون مع الأمم المتحدة.

ستيفان دي ميستورا

المبعوث الأممي في سوريا

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