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ميتشل: واشنطن قلقة للغاية بشأن إنجازات تركيا

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واشنطن قلقة للغاية بشأن إنجازات تركيا مع العسكريين الروس في سوريا.

وايس ميتشل

مساعد وزير الخارجية الأميركي

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