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قالوا

صراع القوى في سوريا

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سوريا ليست ميداناً لتجربة الأسلحة الروسية، بل نستخدمها للقضاء على الإرهابيين.

فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي

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