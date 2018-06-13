آخر الأخبار

العالم سيشهد تغييراً كبيراً

المصدر:
  • كيم جونغ أون - رئيس كوريا الشمالية
التاريخ:
طباعة Email

عهد جديد يبدأ بعد الاجتماع التاريخي والعالم سيشهد تغييراً كبيراً

 

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon