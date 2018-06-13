روسيا واليابان ساهمتا أيضاً في تحقيق قمة ترامب وكيم جونغ أون
يزخر الصيام بالعديد من الفوائد لجسم الإنسان فأثناء الصوم في شهر رمضان المبارك تحدث في الجسم عمليات كثيرة تعزز من صحة
يستضيف موقع البيان الإلكتروني اليوم الأحد الخبير العقاري علاء مسعود في برنامج #نصيحة_لايف الذي يبث مباشرة على شبكات التواصل الاجتماعي لـ "البيان".
نفى الدكتور مناف آغا، أستاذ الليزر والتقنيات الحديثة بكلية طب الأسنان جامعة عجمان، صحة ما يتناقله البعض من أن «الفينير» والتلبيس يحميان الأسنان
مع تطور الطب في السنوات الأخيرة، أصبح الأطباء يستخدمون تقنية الليزر في عديد من المجالات الطبية منها طب الأسنان لعلاج
منذ أن أوعز النظام في سوريا لجيشه بقصف المنتفضين في الشارع السوري، سقط نحو 500000 سوري بين قتلى وجرحى، ووصل عدد النازحين إلى 11 مليوناً..
حرص القائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه،
مجموعة مقالات عن مرور عام على مقاطعة قطر نُشرت تُمجد في صمودها ونجاحها، ضمن حملة علاقات عامة. والواضح للعيان أن الدوحة
لكثرة ما أفرزه مفهوم «فعل الخير» في الثقافة الإسلامية من تمظهرات وسلوكيات متناقضة ومتضاربة أحياناً ..
لا أعتقد أن الإعلام الذي يزيف الحقائق وينشر الإشاعات ويسعى إلى شق الصفوف، قد أصيب بنكسة أكبر من نكسة المقاطعة التي فرضت على
من بين أعمق الفقرات والمعلومات التي قدمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة
«أمانة لا تخلّيني صغير بعينهم تكفين..لأنّي كل ما قالوا (تخون) أقول: مسكينة..عليك الله وأمانة علميهم من هو المسكيـــن...أنا
بعد جملة أخبار تدور كلها حول حوادث انتحار مختلفة، أقدم عليها رجال ونساء صغار جداً وطاعنون في السن، في بلدان أوروبية وقرى عربية بائسة
لم يخطر على قلبي بأني سأكتب مقالا في وصف سيدنا عمر بن الخطّاب، (رضي الله عنه)،
ألقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خطاباً أخيراً، حدد الخطوط العريضة لاستراتيجية الرئيس الأميركي دونالد ترامب
قال باحثون إن الأشخاص الذين يفضلون النوم لفترات طويلة أكثر عرضة للموت بعد الـ60 عاما من العمر.
بدأت السعودية الاثنين اصدار رخص قيادة سيارات للنساء، قبل أقل من ثلاثة أسابيع من بدء تطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة.
اجتمع 12 من أطول الرجال في العالم في باريس يوم الجمعة الماضي، حيث التقوا للتحدث معا والاستمتاع بمناظر المدينة العاصمة الفرنسية
كخلية نحل في شخص واحد، كانت تتحرك بردائها الأبيض، في مسيرة العودة قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة والمناطق المحتلة عام 1948،
أعلنت مؤسسة "فيزا" العالمية لبطاقات الائتمان وأنظمة الدفع الإلكتروني اليوم الجمعة "اضطراب الخدمة" في نظام الدفع الخاص