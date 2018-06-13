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تحقيق قمة ترامب وكيم جونغ

المصدر:
  • فيفيان بالاكريشنان - وزير خارجية سنغافورة
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روسيا واليابان ساهمتا أيضاً في تحقيق قمة ترامب وكيم جونغ أون

 

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