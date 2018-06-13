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توفير ضمانات أمنية

المصدر:
  • مايك بومبيو - وزير الخارجية الأميركي
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نحن مستعدون لتوفير ضمانات أمنية إذا تخلت بيونغيانغ عن أسلحتها النووية

 

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