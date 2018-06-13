آخر الأخبار

قمة ترامب وكيم

المصدر:
  • دونالد ترامب - الرئيس الأميركي
التاريخ:
طباعة Email

نزع الأسلحة النووية الكورية الشمالية سيبدأ سريعاً جداً

 

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon