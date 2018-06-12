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سنطبّع العلاقات مع كوريا الشمالية

المصدر:
  • شينزو آبي - رئيس وزراء اليابان
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سنطبّع العلاقات مع كوريا الشمالية حال وقوفها على الطريق الصحيح

 

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