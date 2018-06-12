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الاستفادة من نافذة الفرص

المصدر:
  • فاسيلي نيبنزيا - مندوب روسيا في الأمم المتحدة
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ندعو جميع الأطراف إلى الاستفادة من نافذة الفرص التي ظهرت في الأزمة الكورية

 

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