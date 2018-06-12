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خارطة طريق لتسوية الوضع

المصدر:
  • فلاديمير بوتين - رئيس روسيا
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طرحنا مع الصين خارطة طريق لتسوية الوضع في شبه الجزيرة الكورية

 

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