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لي هوي : استحالة الحل العسكري للأزمة الكورية

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الجميع على قناعة باستحالة الحل العسكري للأزمة الكورية

لي هوي

سفير الصين لدى روسيا

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