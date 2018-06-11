حل الأزمة الكورية

سقطت رهاناته، وكل المؤشّرات تقول إن مستقبله سيكون أكثر تعقيداً. تنظيم الحمدين نجح بامتياز في قيادة قطر إلى ورطة ستكون فواتيرها باهظة جداً. كشف عن الوجه الحقيقي لدويلة الصلف والمكابرة والإحساس الوهمي بالقوة.
لا يمكن النظر إلى الرؤية المشتركة التي أعلنتها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للتكامل بين البلدين اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً عبر 44 مشروعاً استراتيجياً مشتركاً، إلا من زاوية تمتين وتعزيز التراصّ الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين..
تعودت الإدارات الأميركية منذ زمن، على نشر استراتيجية الأمن القومي بين الفينة والأخرى، لإعلان اهتمامات ورؤى استراتيجية الأمن القومي لكل إدارة. وقد نشرت إدارة الرئيس دونالد ترامب، استراتيجية الأمن القومي في ديسمبر الماضي.