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حل الأزمة الكورية

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واشنطن لن ترفع العقوبات الآن عن كوريا الشمالية ولن تضيف عقوبات جديدة

دونالد ترامب

الرئيس الأميركي

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