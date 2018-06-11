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بومبيو: زعيم كوريا الشمالية أبلغني استعداده لنزع السلاح النووي

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زعيم كوريا الشمالية أبلغني شخصياً عن استعداده لنزع السلاح النووي من بلاده

مايك بومبيو

وزير الخارجية الأميركي

 

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