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بوتين: مطالب كوريا الشمالية مفهومة تماماً

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مطالب كوريا الشمالية مفهومة تماماً، خاصة بعد الأحداث التي وقعت في ليبيا والعراق

فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي

 

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