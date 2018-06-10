آخر الأخبار

قالوا

بوتين: كوريا الشمالية نحو نزع الأسلحة النووية

التاريخ:
طباعة Email

كوريا الشمالية تتخذ خطوات عملية نحو نزع الأسلحة النووية

فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي

 

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon