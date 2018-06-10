آخر الأخبار

قالوا

آبي: الولايات المتحدة واليابان في قارب واحد

التاريخ:
طباعة Email

الولايات المتحدة واليابان في قارب واحد ونأمل أن تنجح قمة سنغافورة

شينزو آبي

رئيس الوزراء الياباني

 

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon