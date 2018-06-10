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بومبيو: قمة ترامب وكيم لضمان أمن كوريا الشمالية

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قمة ترامب وكيم توفّر فرصة جيدة لضمان أمن كوريا الشمالية وازدهارها الاقتصادي

مايك بومبيو

وزير الخارجية الأميركي

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