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لقاء ترامب وكيم جونغ أون

التاريخ:

WASHINGTON, DC - JULY 23: Donald Trump listens at the Trump International Hotel Washington, D.C Groundbreaking Ceremony at Old Post Office on July 23, 2014 in Washington, DC. (Photo by Paul Morigi/WireImage)

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آمل أن تمثل القمة في سنغافورة مستقبلاً أفضل لكوريا الشمالية والعالم

دونالد ترامب

الرئيس الأميركي

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