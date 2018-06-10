لقاء ترامب وكيم جونغ أون

عام على المقاطعة العربية للنظام القطري. وضعنا الأمر في حجمه الطبيعي، فلم يعد يحتل الكثير من الاهتمام. مضينا في طريقنا.. نحمي أوطاننا ونبني مستقبلنا، دون أن نترك مساحة للتآمر من جانب نظام قام على الانقلاب وعاش، للأسف الشديد،