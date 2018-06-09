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قرقاش: أزمة قطر باتت واقعاً يسهل التعايش معه

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أنور قرقاش 5

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أزمة قطر باتت واقعاً يسهل التعايش معه بسبب اتباعها دبلوماسية مكانك سر.

أنور قرقاش

وزير الدولة للشؤون الخارجية

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