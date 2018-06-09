قرقاش: أزمة قطر باتت واقعاً يسهل التعايش معه

تعد جرائم الاتجار بالبشر أحد أكبر التحديات في مجال حقوق الإنسان، لكونها تمس كرامة الإنسان وحريته بأسوأ أشكال الاستغلال
وفي السنوات الأخيرة، توالت الجهود والمبادرات العالمية لمكافحة هذه الجريمة، مثل البروتوكول العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر،
قميص مزركش، شورت أزرق، وابتسامة بيضاء، وهي بفستان غارق في الألوان، شعر أبيض، ذراعان عليهما نمش العمر، يدا بيد يستكشفان العالم من جديد. من مدينة إلى مدينة، ومن رصيف إلى رصيف يجران ما مضى من العمر على عربة من فرح مؤجل.
على مدى خمس عشرة سنة منذ التغيير في العراق عام 2003 تعايش الحضور الإيراني والأميركي براغماتياً في ساحته، وتراوح نفوذهما بين مد وجزر يحكمه اتفاق لإدامة قواعد اشتباك تستبعد التصعيد، ليس انطلاقاً من تقارب في الرؤى،
«استراتيجية العزم» بين الإمارات والسعودية تضع اليوم المنطقة الأكثر حيوية عالمياً أمام قفزة كبيرة وتغييرات جذرية، سياسياً واقتصادياً وتنموياً وعسكرياً، ترسمها قوة التحالف والتكامل الاستراتيجي بين البلدين، بثقلهما الإقليمي والعالمي.