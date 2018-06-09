آخر الأخبار

قالوا

خالد بن أحمد آل خليفة : دول المقاطعة الأربع لم ولن تتضرر من الأزمة

التاريخ:

خالد بن أحمد آل خليفة

طباعة Email

دول المقاطعة الأربع لم ولن تتضرر من الأزمة والمتضرر الوحيد منها هو قطر.

خالد بن أحمد آل خليفة

وزير الخارجية البحريني

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon