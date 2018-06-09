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قالوا

أزمة قطر مستمرة

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محمد بن سلمان

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إحدى مشاكلنا مع قطر هي عدم سماحنا لها بإعطاء الأموال للجماعات المتطرفة.

محمد بن سلمان

ولي العهد السعودي

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