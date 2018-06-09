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شكري: قطر مستمرة في دعم الإرهاب

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سامح شكري

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قطر مستمرة في دعم الإرهاب وتوفير ملاذ للإرهابيين ونشر خطاب الكراهية.

سامح شكري

وزير الخارجية المصري

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