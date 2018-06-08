آخر الأخبار

قالوا

الجبير: سنبذل كل ما بوسعنا لحماية شعبنا من النووي الإيراني

التاريخ:
طباعة Email

سنبذل كل ما بوسعنا لحماية شعبنا إذا استعادت إيران برنامجها النووي.

عادل الجبير

وزير الخارجية السعودي

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon