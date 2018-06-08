آخر الأخبار

قالوا

ماي: يجب التعاون لحماية السعودية من صواريخ إيران

التاريخ:
طباعة Email

يجب التعاون لحماية المملكة العربية السعودية من صواريخ إيران الباليستية.

تيريزا ماي

رئيسة وزراء بريطانيا

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon