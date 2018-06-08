آخر الأخبار

قالوا

خطورة النووي الإيراني

التاريخ:
طباعة Email

الشرق الأوسط سيمر بسباق للتسلح النووي حال تمديد الاتفاق مع إيران.

دونالد ترامب

الرئيس الأميركي

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon