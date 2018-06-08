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الحريري: لا نستطيع فصل برنامج إيران النووي عن سلوكها الخبيث

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نصر الحريري2

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لا نستطيع فصل برنامج إيران النووي عن صواريخها وسلوكها الخبيث في منطقتنا.

نصر الحريري

رئيس هيئة التفاوض السورية

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