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قمة ترامب وكيم جونغ أون

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موسكو تعوّل كثيراً على لقاء ترامب وكيم لأن الجانبين تماديا في تبادل الاتهامات.

فلاديمير بوتين

رئيس روسيا

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