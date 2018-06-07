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لافروف: روسيا والصين ترحبان بأية خطوات لتخطي عدم الثقة

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روسيا والصين ترحبان بأية خطوات لتخطي عدم الثقة والمواجهة في شبه الجزيرة الكورية

سيرغي لافروف

وزير خارجية روسيا

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