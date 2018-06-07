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بومبيو: ترامب واثق من نزع السلاح النووي

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الرئيس ترامب واثق من أن الزعيم الكوري سيوافق على نزع السلاح النووي.

مايك بومبيو

وزير الخارجية الأميركي

 

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