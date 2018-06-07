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ماتيس: الوجود العسكري الأميركي في الجنوبية لن يكون محور نقاش مع بيونغيانغ

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الوجود العسكري الأميركي في كوريا الجنوبية لن يكون محور نقاش مع بيونغيانغ

جيمس ماتيس

وزير الدفاع الأميركي

 

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