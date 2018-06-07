ماتيس: الوجود العسكري الأميركي في الجنوبية لن يكون محور نقاش مع بيونغيانغ

ما بثته قناة الجزيرة القطرية عشية الذكرى الأولى للمقاطعة العربية للنظام القطري، والذي تضمن نتائج التحقيقات القطرية حول ادعاء الاختراق، كشف أن هذا النظام مصاب باضطراب عقلي وعصبي، فهل يعقل أنه، وبعد مرور عام كامل،