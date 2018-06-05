من يستطيع منا أن ينسى ذلك اليوم، من يستطيع أن لا يتذكره، نحن الذين تفتح عيوننا على الدنيا واسم زايد ملء السمع، وصورة زايد ملء البصر، والدنيا تضج حياة بوجوده بيننا؟ كيف لنا أن نتصور أنه قد غادر دنيانا وما عاد بيننا ذلك الإنسان..
حلفاء إيران يحاولون إنقاذ ما يمكن إنقاذه من المصالح الإيرانية الأوروبية الروسية المشتركة. تتحرك إيران بمكوكية غير مستقرة بين العواصم الأوروبية والصين سعياً إلى تشكيل حلف بإمكانه أن يوقف عجلة العقوبات الأميركية، مهددة تارة وواهبة للوعود تارة أخرى،
عندما يستذكر الإماراتيون الشيخ زايد بن سلطان، رحمه الله، المؤسس لدولة الاتحاد، تدور في مخيلتهم العديد من المشاعر والأفكار المختلفة والمتباينة تحمل في صميمها قيماً ومبادئ راسخة لا تحيد عن مجتمع الإمارات.