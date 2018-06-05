من يستطيع منا أن ينسى ذلك اليوم، من يستطيع أن لا يتذكره، نحن الذين تفتح عيوننا على الدنيا واسم زايد ملء السمع، وصورة زايد ملء البصر، والدنيا تضج حياة بوجوده بيننا؟ كيف لنا أن نتصور أنه قد غادر دنيانا وما عاد بيننا ذلك الإنسان..