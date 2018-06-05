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إيران

المصدر:
  • تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا
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يجب التصدي لنشاطات إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة

 

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